FESTIVAL MOTS PARLEURS – SPECTACLE MADAME, MONSIEUR, BONSOIR – MONTPEYROUX Montpeyroux Catégories d’Évènement: Hérault

Montpeyroux FESTIVAL MOTS PARLEURS – SPECTACLE MADAME, MONSIEUR, BONSOIR – MONTPEYROUX Montpeyroux, 27 janvier 2024, Montpeyroux. Montpeyroux Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27 Compagnie AIAA, un spectacle sans tabou, qui interroge la liberté d’expression, une comédie exutoire sur le monde médiatique devenu parfois uniforme, poussant les situations réelles dans leurs retranchements absurdes..

Compagnie AIAA, un spectacle sans tabou, qui interroge la liberté d’expression, une comédie exutoire sur le monde médiatique devenu parfois uniforme, poussant les situations réelles dans leurs retranchements absurdes.

Une comédie médiatique avec la Compagnie AIAA.

Depuis 20 ans, le baromètre de crédibilité des médias indique la même chose : 50 % des français, ne font pas confiance aux médias français. Et pourtant, tout le monde continue d’écouter, de regarder, de s’informer. Sans s’insurger, sans faire de remous. En pensant simplement à développer son esprit critique pour déjouer les pièges lancés par les médias de masse.

Un spectacle sans tabou, qui interroge la liberté d’expression, une comédie exutoire sur le monde médiatique devenu parfois uniforme, poussant les situations réelles dans leurs retranchements absurdes.

Tout public, à partir de 12 ans. Durée : 1 heure 15 . Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-23 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpeyroux Autres Code postal 34150 Adresse Ville Montpeyroux Departement Hérault Lieu Ville Montpeyroux Latitude 43.69572 Longitude 3.5054 latitude longitude 43.69572;3.5054

Montpeyroux Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpeyroux/