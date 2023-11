MARCHE DE NOEL – MONTPEYROUX Montpeyroux, 3 décembre 2023, Montpeyroux.

Montpeyroux,Hérault

Marché de Noël sur la place du village et dans l’église du Barry, idéal pour dénicher des cadeaux originaux..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie



Christmas market on the village square and in the Barry church

Mercado de Navidad en la plaza del pueblo y la iglesia de Le Barry

Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz und in der Kirche von Le Barry

Mise à jour le 2023-11-10 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT