THÉ DANSANT Montpeyroux, 25 novembre 2023, Montpeyroux.

Montpeyroux,Hérault

Thé dansant à Montpeyroux !

Le samedi 25 novembre de 15h à 18h, l’Association Mieux Être organise un après-midi de danse avec un DJ.

Entrée 5 euros à la Salle des micocouliers.

Tea dance in Montpeyroux!

On Saturday November 25 from 3pm to 6pm, the Association Mieux Être is organizing an afternoon of dancing with a DJ.

Admission 5 euros at the Salle des micocouliers

¡Thé dansant en Montpeyroux!

El sábado 25 de noviembre, de 15.00 a 18.00 h, la Asociación Mieux Être organiza una tarde de baile con DJ.

Entrada 5 euros en la Salle des micocouliers

Tanztee in Montpeyroux!

Am Samstag, den 25. November von 15 bis 18 Uhr organisiert der Verein Mieux Être einen Tanznachmittag mit einem DJ.

Eintritt 5 Euro in der Salle des micocouliers

