LA FÊTE DE L’AUTOMNE À MONTPEYROUX Montpeyroux, 10 novembre 2023, Montpeyroux.

Montpeyroux,Hérault

Vendredi 10 novembre – salle des micocouliers :

20h projection-débat autour du documentaire sélectionné dans le cadre du festival Alimenterre 2023 : « du béton sur nos courgettes »

Samedi 11 novembre – sous les halles :

15h à 18h30 marché d’artisans et de producteurs locaux,

16h spectacle de rue pour enfants,

17h à 19h tombola,

19h baletti avec le groupe Krinkrin duo Joubert Mars.

2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-11 22:00:00. .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie



Friday, November 10 – salle des micocouliers :

8pm screening-debate on the documentary selected as part of the Alimenterre 2023 festival: « du béton sur nos zucchinis » (concrete on our zucchinis)

Saturday, November 11 – sous les halles :

3 pm to 6:30 pm market of local craftsmen and producers,

4pm street show for children,

5pm to 7pm tombola,

7pm baletti with Krinkrin duo Joubert Mars

Viernes 10 de noviembre – salle des micocouliers :

20:00 h: proyección y debate del documental seleccionado en el marco del festival Alimenterre 2023: « du béton sur nos courgettes » (el hormigón sobre nuestros calabacines)

Sábado 11 de noviembre – sous les halles :

de 15:00 a 18:30 mercado de artesanos y productores locales,

16.00 h: espectáculo callejero para niños,

de 17.00 a 19.00 h, tómbola,

19:00: ballet con el grupo Krinkrin dúo Joubert Mars

Freitag, 10. November – Salle des micocouliers :

20 Uhr Filmvorführung und Diskussion über den Dokumentarfilm, der im Rahmen des Festivals Alimenterre 2023 ausgewählt wurde: « du béton sur nos courgettes » (Beton auf unseren Zucchini)

Samstag, 11. November – sous les halles :

15h bis 18h30 Markt von Handwerkern und lokalen Produzenten,

16 Uhr Straßenshow für Kinder,

17h bis 19h Tombola,

19 Uhr Baletti mit der Gruppe Krinkrin duo Joubert Mars

