JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – VISITE GUIDÉE DE MONTPEYROUX Montpeyroux, 16 septembre 2023, Montpeyroux.

Montpeyroux,Hérault

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, l’Office de Tourisme vous propose de découvrir l’histoire du village, de Montpeyroux marquée par son castellas et sa culture de la vigne… Durée : 1h30.

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-17 . .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie



As part of the European Heritage Days, the Tourist Office invites you to discover the history of the village of Montpeyroux, marked by its castellas and vineyards… Duration: 1h30

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Oficina de Turismo le invita a descubrir la historia del pueblo de Montpeyroux, marcada por sus castillos y… Duración: 1h30

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen das Fremdenverkehrsamt die Möglichkeit, die Geschichte des Dorfes, von Montpeyroux, das von seinem Castellas und seiner Weinkultur geprägt ist, zu entdecken… Dauer: 1,5 Stunden

