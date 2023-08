JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – VISITE LIBRE DU CASTELLAS DE MONTPEYROUX Montpeyroux, 16 septembre 2023, Montpeyroux.

Montpeyroux,Hérault

Visite libre du château du Castellas : Partez seul ou en famille à la découverte de la forteresse médiévale.

Prévoir de bonne chaussures de marche, un chapeau et de l’eau..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie



Self-guided tour of Château du Castellas: Discover the medieval fortress on your own or with the whole family.

Bring good walking shoes, a hat and water.

Visita autoguiada del Château du Castellas: Descubra la fortaleza medieval por su cuenta o con toda la familia.

Lleve buen calzado para caminar, sombrero y agua.

Freie Besichtigung des Château du Castellas: Gehen Sie allein oder mit der Familie auf Entdeckungsreise durch die mittelalterliche Festung.

Bringen Sie gute Wanderschuhe, einen Hut und Wasser mit.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT