LES HALLES DANSANTES Montpeyroux, 1 septembre 2023, Montpeyroux.

Montpeyroux,Hérault

Découverte et initiation aux danses latines :

Venez-nous rejoindre à Montpeyroux pour une animation de salsa, bachata et Kizomba..

2023-09-01 19:30:00 fin : 2023-09-01 . .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie



Discovery and initiation to Latin dances:

Join us in Montpeyroux for a salsa, bachata and kizomba animation.

Descubra y aprenda los bailes latinos:

Ven y únete a nosotros en Montpeyroux para una clase de salsa, bachata y kizomba.

Entdeckung und Einführung in die lateinamerikanischen Tänze:

Kommen Sie zu uns nach Montpeyroux für eine Salsa-, Bachata- und Kizomba-Animation.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT