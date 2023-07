CONCERT « DUO SUR CANAP' » Montpeyroux, 22 juillet 2023, Montpeyroux.

Montpeyroux,Hérault

Entre standards de jazz, chanson française à textes ou pop anglophone, « Duo sur Canap » propose en version acoustique, un répertoire de reprises particulièrement électrique. Il invite au voyage à travers les époques, par des couleurs de chansons qui habitent notre inconscient collectif, pour le plus grand plaisir de tous..

2023-07-22

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie



Between jazz standards, French song lyrics or English pop, « Duo sur Canap » offers an acoustic version of a repertoire of particularly electric covers. It invites you to travel through the ages, through the colors of songs that inhabit our collective unconscious, for the greatest pleasure of all.

Entre estándares de jazz, letras de canciones francesas o pop inglés, « Duo sur Canap » ofrece una versión acústica de un repertorio de versiones particularmente eléctrico. Te invitan a viajar a través de las épocas, a través de los colores de las canciones que habitan en nuestro inconsciente colectivo, para el mayor placer de todos.

Zwischen Jazzstandards, französischem Chanson mit Texten oder englischsprachigem Pop bietet « Duo sur Canap » in der akustischen Version ein besonders elektrisches Repertoire an Coverversionen. Es lädt zu einer Reise durch die Epochen ein, durch die Farben der Lieder, die unser kollektives Unterbewusstsein bewohnen, zur Freude aller.

