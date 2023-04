BALADE VIGNERONNE DANS LE VILLAGE DE MONTPEYROUX, 16 avril 2023, Montpeyroux.

Comme chaque année depuis 2015, l’Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-Le-Désert – Vallée de l’Hérault a proposé une balade vigneronne dans le village.

Cette visite sera menée par Sabine Leteinturier, guide conférencière, et Héléna Fages, Sommelière –Animatrice filière viti-vinicole et Cheffe de projet Concours des vins de la Vallée de l’Hérault..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie



As every year since 2015, the Saint-Guilhem-Le-Désert – Hérault Valley Intercommunal Tourist Office has proposed a wine tour in the village.

This visit will be led by Sabine Leteinturier, guide, and Héléna Fages, Sommelier, wine industry coordinator and project manager of the Hérault Valley Wine Competition.

Como cada año desde 2015, la Oficina Intermunicipal de Turismo de Saint-Guilhem-Le-Désert – Vallée de l’Hérault propone una visita enológica al pueblo.

Esta visita estará dirigida por Sabine Leteinturier, guía, y Héléna Fages, sumiller, coordinadora del sector vitivinícola y responsable del proyecto del Concurso de Vinos del Valle del Hérault.

Wie jedes Jahr seit 2015 hat das Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-Le-Désert – Vallée de l’Hérault einen Weinspaziergang durch das Dorf angeboten.

Dieser Rundgang wird von Sabine Leteinturier, Fremdenführerin, und Héléna Fages, Sommelière ?Animatrice filière viti-vinicole et Cheffe de projet Concours des vins de la Vallée de l’Hérault, geleitet.

Mise à jour le 2023-04-08 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT