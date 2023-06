NOEL EN SEPTEMBRE Montpeyroux, 4 décembre 2022, Montpeyroux.

Montpeyroux,Hérault

Noël en septembre : une oeuvre de Michel Blazy. Inauguration d’une oeuvre issue de la commande pour des oeuvres temporaires et réactivables pour l’espace public à l’initiative du Ministère de la Culture portée par le Centre National des Arts Plastiques en partenariat avec le village de Montpeyroux et l’association « les champs d’utopies »..

2022-12-04 à ; fin : 2023-12-31 . .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie



Christmas in September: a work by Michel Blazy. Inauguration of a work resulting from the order for temporary and reactivatable works for the public space at the initiative of the Ministry of Culture carried by the National Center of Plastic Arts in partnership with the village of Montpeyroux and the association « les champs d’utopies ».

Navidad en septiembre: una obra de Michel Blazy. Inauguración de una obra resultante del encargo de obras temporales y reactivables para el espacio público a iniciativa del Ministerio de Cultura realizado por el Centro Nacional de Artes Plásticas en colaboración con el pueblo de Montpeyroux y la asociación « les champs d’utopies ».

Weihnachten im September: ein Werk von Michel Blazy. Einweihung eines Werkes aus dem Auftrag für temporäre und reaktivierbare Werke für den öffentlichen Raum auf Initiative des Kulturministeriums, der vom Centre National des Arts Plastiques in Partnerschaft mit dem Dorf Montpeyroux und dem Verein « les champs d’utopies » getragen wird.

