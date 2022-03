MONTPEROUX TOUTES CAVES OUVERTES Montpeyroux Montpeyroux Catégories d’évènement: Hérault

Montpeyroux

MONTPEROUX TOUTES CAVES OUVERTES Montpeyroux, 17 avril 2022, Montpeyroux. MONTPEROUX TOUTES CAVES OUVERTES Montpeyroux

2022-04-17 10:00:00 – 2022-04-17 18:00:00

Montpeyroux Hérault Montpeyroux Découvrez les vins de 22 caves en musique. profitez également d’une balade vigneronne, gastronomie locale et produits du terroir. Découvrez les vins de 22 caves en musique. profitez également d’une balade vigneronne, gastronomie locale et produits du terroir. crumontpeyroux@gmail.com +33 6 21 79 74 74 Découvrez les vins de 22 caves en musique. profitez également d’une balade vigneronne, gastronomie locale et produits du terroir. Montpeyroux

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpeyroux Autres Lieu Montpeyroux Adresse Ville Montpeyroux lieuville Montpeyroux Departement Hérault

Montpeyroux Montpeyroux Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpeyroux/

MONTPEROUX TOUTES CAVES OUVERTES Montpeyroux 2022-04-17 was last modified: by MONTPEROUX TOUTES CAVES OUVERTES Montpeyroux Montpeyroux 17 avril 2022 Hérault Montpeyroux

Montpeyroux Hérault