Héroïne Pure – Une joyeuse comédie énervée Théâtre Le Point Comédie Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Héroïne Pure – Une joyeuse comédie énervée Théâtre Le Point Comédie, 17 septembre 2020 21:15, Montpellier. 17 septembre – 10 octobre 2020 Sur place 16 euros et 12 euros pour les étudiants et demandeurs d’emploi http://Www.billetweb/heroine-pure, 0604147608 Un solo féministe, comique et débridé. Un extravagant voyage de femme en femme auquel les hommes ne restent pas indifférents. Un solo féministe, comique et débridé. Un extravagant voyage de femme en femme auquel les hommes ne restent pas indifférents. De la jeune sportive harcelée par son entraîneur, à la princesse russe ballonnée, en passant par la Présidente de l’association anti-avortement « La Belle Trompe Claironnante », autant d’occasions de se moquer de ce qui conditionne depuis des lustres l’incompréhension entre les sexes. Un show engagé et sulfureux dont vous ressortirez à la fois chamboulé·és et enjoué·es. Théâtre Le Point Comédie 9 rue Sainte-Ursule Montpellier 34062 Montpellier Centre Hérault jeudi 17 septembre 2020 – 21h15 à 22h45

vendredi 18 septembre 2020 – 21h15 à 22h45

samedi 19 septembre 2020 – 21h15 à 22h45

vendredi 2 octobre 2020 – 19h30 à 21h00

samedi 3 octobre 2020 – 19h30 à 21h00

vendredi 9 octobre 2020 – 19h30 à 21h00

samedi 10 octobre 2020 – 19h30 à 21h00

Détails Heure : 21:15 - 21:00 Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Théâtre Le Point Comédie Adresse 9 rue Sainte-Ursule Montpellier Ville Montpellier lieuville Théâtre Le Point Comédie Montpellier Departement Hérault

Théâtre Le Point Comédie Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

Héroïne Pure – Une joyeuse comédie énervée Théâtre Le Point Comédie 2020-09-17 was last modified: by Héroïne Pure – Une joyeuse comédie énervée Théâtre Le Point Comédie Théâtre Le Point Comédie 17 septembre 2020 21:15 montpellier Théâtre Le Point Comédie Montpellier

Montpellier Hérault