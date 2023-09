Cet évènement est passé JEU CONCOURS DIGITAL Montpellier -Parc des expositions Pérols Catégories d’Évènement: Hérault

Pérols JEU CONCOURS DIGITAL Montpellier -Parc des expositions Pérols, 14 septembre 2023, Pérols. JEU CONCOURS DIGITAL 14 et 15 septembre Montpellier -Parc des expositions Jeu concours avec tirage au sort pour tenter de gagner des forfaits de ski journée grand domaine valeur 62 € Montpellier -Parc des expositions Route de la Foire, 34470 Pérols Pérols 34470 Hérault Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T09:00:00+02:00 – 2023-09-14T17:00:00+02:00

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Pérols Autres Lieu Montpellier -Parc des expositions Adresse Route de la Foire, 34470 Pérols Ville Pérols Departement Hérault Lieu Ville Montpellier -Parc des expositions Pérols latitude longitude 43.573358;3.945536

Montpellier -Parc des expositions Pérols Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perols/