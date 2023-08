Jeu Concours Montpellier -Parc des expositions Pérols Catégories d’Évènement: Hérault

Pérols Jeu Concours Montpellier -Parc des expositions Pérols, 14 septembre 2023, Pérols. Jeu Concours 14 et 15 septembre Montpellier -Parc des expositions Rendez-vous dans sur notre stand afin de participer à notre grand jeu concours !

Il y a plus de 3 000 euros de cadeaux à gagner, dont un séjour idyllique sur l’île grecque de Santorin.

On vous attend ! Montpellier -Parc des expositions Route de la Foire, 34470 Pérols Pérols 34470 Hérault Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T09:00:00+02:00 – 2023-09-14T17:00:00+02:00

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Pérols Autres Lieu Montpellier -Parc des expositions Adresse Route de la Foire, 34470 Pérols Ville Pérols Departement Hérault Lieu Ville Montpellier -Parc des expositions Pérols latitude longitude 43.573358;3.945536

Montpellier -Parc des expositions Pérols Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perols/