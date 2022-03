MONTPELLIER PAR LES FEMMES BY OCCITANIE EXCURSIONS Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

MONTPELLIER PAR LES FEMMES BY OCCITANIE EXCURSIONS

2022-03-19

Montpellier Hérault De nombreuses femmes ont pris part, à toutes les époques, à la vie politique, aux arts, aux sciences et aux mouvements intellectuels, pourtant elles sont souvent absentes de l’histoire et de la mémoire. Choisir d’utiliser le mot matrimoine, c’est prendre conscience de l’héritage qui nous a été transmis par les femmes et c’est reconnaître leur rôle dans notre histoire culturelle, scientifique, politique et sociale. Cette visite née d’une précieuse collaboration avec Osez le Féminisme !34, met en lumière les femmes Montpelliéraines.

En compagnie de votre guide, vous explorez la ville sous un nouveau regard. Il vous sera proposé de comprendre comment les femmes Montpelliéraines, personnages publiques ou anonymes, ont pu avoir un impact dans notre histoire et dans notre culture. RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

