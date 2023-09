Futurapolis Santé Opéra Comédie Montpellier Montpellier, 13 octobre 2023 10:00, Montpellier.

Progrès médicaux, environnement, bien-être, politique de santé, bioéthique, alimentation, et recherche : il est question de tout cela et de bien plus encore au coeur de l’Opéra Comédie de Montpellier. 13 et 14 octobre 1

Les 13 et 14 Octobre 2023 aura lieu à l’Opéra Comédie de Montpellier la 7ème édition de Futurapolis Santé, un événement créé par Le Point. Pendant deux jours, Futurapolis Santé propose un programme de conférences sur les grands défis et enjeux actuels en matière de santé, de prévention et d’innovation, tout en rendant compte des grands bouleversements de la science. En marge des conférences, des ateliers et des animations sont proposés dans la Galerie de la découverte au premier étage de l’Opéra Comédie.

Opéra Comédie Montpellier 11 Bd Victor Hugo Centre Montpellier 34062 Hérault