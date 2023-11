L’Avare – Montpellier OPERA COMEDIE Catégories d’Évènement: Hérault

L'Avare – Montpellier OPERA COMEDIE, 15 mars 2024, MONTPELLIER. Un spectacle à la date du 2024-03-15 à 20:00. Tarif : 32.4 à 32.4 euros. La passion Molière… Après la restitution du Bourgeois Gentilhomme avec la musique de Lully, Jérôme Deschamps investit un autre incontournable. Sur une scène presque nue, il est Harpagon. Et autour de lui monte le rire. Grincent aussi les passions tristes. Molière en majesté. Informations pratiques : Placement numéroté, Accès handicapé, Entrée Nord du Domaine d'O, Tram 1 Arrêt Malbosc. N° de téléphone PMR : 04 48 79 89 68 ou 89 70

