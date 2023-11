La Puce à L’oreille OPERA COMEDIE Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier La Puce à L’oreille OPERA COMEDIE, 16 février 2024, MONTPELLIER. La Puce à L’oreille OPERA COMEDIE. Un spectacle à la date du 2024-02-16 à 20:00 (2024-02-15 au ). Tarif : 32.4 à 32.4 euros. EPIC DU DOMAINE D’O (1-L-R-20-3326; 1-L-R-20-3329; 2-L-R-20-3327; 3-L-R-20-3328) présente ce spectacle Les portes claquent, les placards sont à double fond, les garçons d’hôtels ont des sosies chez les maris trompés. C’est l’univers de Feydeau, délirant, burlesque. Un univers où les comédiens du Français, ici dirigés par Lilo Baur, sont comme chez eux. Rectification : sont chez eux.Informations pratiques : Placement numéroté, Accès handicapé, Entrée Nord du Domaine d’O, Tram 1 Arrêt Malbosc. N° de téléphone PMR : 04 48 79 89 68 ou 04 48 79 89 70 La Puce à L’oreille Votre billet est ici OPERA COMEDIE MONTPELLIER 1 place de la Comédie Hérault 32.4

