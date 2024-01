Édition 2024 de la course inclusive montpelliéraine Envolez-vous Montpellier Montpellier, dimanche 25 février 2024.

Édition 2024 de la course inclusive montpelliéraine Envolez-vous Montpellier Montpellier Dimanche 25 février, 09h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-25 09:00

Fin : 2024-02-25 17:00

Le 25 février 2024 aura lieu la 8ème édition de la course caritative Envolez-vous, organisée par l’association Envol et le club d’athlétisme MARC. Dimanche 25 février, 09h00 1

Le 25 février 2024 aura lieu la 8ème édition de la course caritative Envolez-vous, organisée par l’association Envol et le club d’athlétisme MARC.

Un événement qui rassemble

Depuis son lancement, l’événement rassemble chaque année de plus en plus de participants dans la bonne humeur et la convivialité. Solidaires, les coureurs participent aux courses adaptées ou poussent les joëlettes. La buvette permet quant à elle de faire de belles rencontres. Un rendez-vous à ne pas manquer cette année ! Depuis 8 ans, ce sont déjà plus de 17 000 euros qui ont été récoltés au bénéfice de l’association Envol.

Des courses adaptées aux personnes polyhandicapées

Course de 11 km ouverte aux joëlettes (12€)

Course de 5 km ouverte aux personnes en fauteuil (9€)

Course enfants autour du bassin Jacques Coeur (1€)

Les départs des courses auront lieu au bassin Jacques Coeur. Les inscriptions en ligne sont accessibles à partir du 17 janvier sur www.envolez-vous.info et seront closes le vendredi 23 février à 12h. Les inscriptions se poursuivent le samedi 24 février au magasin Running Conseil Montpellier et sur place le dimanche 25 février.

Suivre la course sur Instagram : @envolezvous_course

Montpellier Montpellier Montpellier Hérault