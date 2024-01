WE de rassemblement avec la Maisonnée Montpellier Montpellier, samedi 13 janvier 2024.

WE de rassemblement avec la Maisonnée La Maisonnée Saint Joseph est une oeuvre de jeunesse depuis 1907 13 janvier – 16 juin Montpellier Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T14:15:00+01:00 – 2024-01-13T17:45:00+01:00

Fin : 2024-06-16T10:30:00+02:00 – 2024-06-16T17:45:00+02:00

WE de rassemblement des garçons de la Maisonnée Saint Joseph les 13 et 14 janvier, 3 et 4 février, 16 et 17 mars, 6 et 7 avril, 25 et 26 mai, 15 et 16 juin.

La Maisonnée Saint Joseph est une oeuvre de jeunesse ouverte dans un esprit évangélique aux garçons de 6 à 21 ans.

Directeur : frère Jean-Loïc

maisonneestjoseph@gmail.com

Montpellier 43 rue Faubourg Figuerolles, Montpellier Montpellier 34967 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisonnee-montpellier.com/ »}] [{« link »: « mailto:maisonneestjoseph@gmail.com »}]

rassemblements Week-End