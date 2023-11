Martror – Spectacle rituel Montpellier Montpellier, 25 novembre 2023, Montpellier.

Martror – Spectacle rituel Samedi 25 novembre, 12h00 Montpellier Entrée libre et gratuite

LE 25 NOVEMBRE 2023 SUR LA CONTRE-ALLÉE DU PEYROU

(PARTIE BASSE DE LA PROMENADE)

Dans le monde occitan, la veille du jour des morts

porte le nom de Martror.

Venez costumés en romeca (sorcière), fada (fée), esqueleta

(squelette), drac, bez et autre fantauma … et laissez-vous emporter

par la fête des âmes dans la plus pure tradition avec cette année, un

spectacle-rituel proposé par le Théâtre des Origines, mais également

concert, balèti…

Programa

12h : Bar, stand restauration ; stand maquillage et jeux

14h15 : Ouverture officielle

14h30 : Balèti avec Cabr’e Can

16h: Concert de Djé Balèti

17h15 : Spectacle-rituel « Martror, la fèsta dels morts » par le Théâtre des Origines

et les classes de Montpellier (départ de la procession portail de droite de la contre-allée)

Sens doblidar los incontornables : Soupe, vin chaud, crêpes, sandwichs. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Programme complet et infos pratiques : facebook.com/montpelliermartror et facebook.com/intercalandreta

Montpellier Peyrou, Montpellier Montpellier 34967 Centre Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T12:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:30:00+01:00

Spectacle Famille

CIRDOC / Georges Souche