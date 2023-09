Conférence : l’ornithologie même la nuit Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Conférence : l’ornithologie même la nuit Montpellier Montpellier, 6 octobre 2023, Montpellier. Conférence : l’ornithologie même la nuit Vendredi 6 octobre, 19h30 Montpellier Entrée libre Montpellier Maison pour tous Frédéric Chopin Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lpo34.local.mtp@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T19:30:00+02:00 – 2023-10-06T21:30:00+02:00

2023-10-06T19:30:00+02:00 – 2023-10-06T21:30:00+02:00 © Yves Thonnérieux Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Maison pour tous Frédéric Chopin Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville Montpellier Montpellier latitude longitude 43.616214;3.883958

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/