Visite limitée à 26 participants Durée: 2h Carrefour de cultures, de savoirs et de marchandises, le Montpellier médiéval est en pleine effervescence. Avec l’essor des pèlerinages, la ville devient une étape majeure sur le Camin Roumieu, l’un des quatre Chemin vers St- Jacques de Compostelle (la voie du sud). Carrefour de cultures, de savoirs et de marchandises, le Montpellier médiéval est en pleine effervescence. Avec l’essor des pèlerinages, la ville devient une étape majeure sur le Camin Roumieu, l’un des quatre Chemin vers St-Jacques de Compostelle (la voie du sud). Les pèlerins y trouvent le gîte et le couvert, la protection de Notre-Dame des Tables, de quoi changer monnaie et se soigner. Les vestiges de cette époque faste se découvrent sur les façades ou dans les cours des anciens “hostals”. En fin de visite découvrez, la chambre peinte de l’Hôtel de Gayon récemment restaurée. Mesures sanitaires prises : – Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DE MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque).

– Un amplificateur de voix par guide RDV STATION DE TRAMWAY CORUM

(LIGNE 1), EN BAS DES ESCALIERS.

Visite limitée à 26 participants Durée: 2h Montpellier

