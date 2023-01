Le voyage spatial dans les films et séries : de la fiction à la réalité Médiathèque Émile Zola, 5 février 2023 15:00, Montpellier.

Dimanche 5 février, 15h00

Star Wars, Interstellar… ces œuvres donnent envie de voyager aux quatre coins de notre univers ! Mais sommes-nous vraiment adaptés à l’espace et capables de voyager comme Han Solo ou Joseph Cooper ?

Événement gratuit, entrée libre !

Un événement organisé par Instant Science et la Médiathèque Émile Zola de Montpellier dans le cadre de la programmation “En Voyage !” dans le réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole.

Voyager grâce à un trou noir comme dans Interstellar

Pour sauver l’espèce humaine, Joseph Copper et son équipe partent à la recherche d’une nouvelle planète à des années-lumières de la Terre. Et pour cela, ils prennent un petit raccourci : un trou noir ! Que sait-on aujourd’hui de ces fameux trous noirs et pourquoi y plonger peut en théorie faire gagner du temps à Cooper ? Vivian Poulin, chargé de recherche CNRS au Laboratoire Univers et particules de Montpellier (LUPM), nous aidera à démêler le vrai du faux de ce film culte.

Han Solo fait-il de la muscu dans son vaisseau ?

Han Solo dans Stars Wars, aux manettes de son vaisseau, a l’air de parfaitement s’adapter à l’espace. Vide, microgravité et rayonnements… nos corps sont-ils vraiment adaptés aux conditions extrêmes de l’espace ? Est-ce qu’hiberner comme dans Passengers ou Interstellar est une bonne solution pour éviter les contraintes de l’espace ? À travers plusieurs films et séries, Simon Galas, professeur à l’Université de Montpellier et chercheur en génétique et biologie moléculaire au CNRS, apportera son éclairage sur les capacités du vivant à évoluer dans l’espace.

Quiz et autres jeux

Tout au long de l’événement, des jeux autour du voyage spatial dans les films et séries seront proposés pour tester vos connaissances, dont un grand quiz final !

Nos partenaires

Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, la Région Occitanie et la médiathèque Émile Zola.

Qui sommes-nous ?

Instant Science est une association qui a pour mission de rendre accessibles et fun la science et la technique.

Médiathèque Émile Zola 218 boulevard de l’Aéroport international 34064 Montpellier Centre Hérault

dimanche 5 février – 15h00 à 16h30