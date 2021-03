Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier MONTPELLIER LÉGENDAIRE, VISITE CONTÉE À GÉOMÉTRIE VARIABLE Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

MONTPELLIER LÉGENDAIRE, VISITE CONTÉE À GÉOMÉTRIE VARIABLE, 10 mars 2021-10 mars 2021, Montpellier. MONTPELLIER LÉGENDAIRE, VISITE CONTÉE À GÉOMÉTRIE VARIABLE 2021-03-10 – 2021-04-09

Montpellier Hérault Un barde souterrain, une secte maléfique, une boîte à grillons, une statue magique, un fantôme qui fait le guet, un cyclotron… Vous ne le savez peut-être pas, mais Montpellier baigne depuis plus de mille ans dans des brumes mythologiques qui font que dans cette ville, naissent en permanence contes et légendes. Drôles, coquines, effrayantes, ces légendes sont les petites pages de la grande Histoire, celles qui permettent de comprendre l’âme de la ville ! Ce sont quelques-unes de ces histoires que cette visite vous invite à découvrir, en vous laissant maîtres du parcours :

A chaque étape, votre guide-conteur vous donnera un choix : sur la prochaine étape de la balade et sur le thème des prochaines histoires ! Choisirez-vous une visite sous le signe du rêve ? Du rire ? De l’Histoire ? De l’inquiétant ou de l’horrifique ? Cela dépendra de vous ! Enfin, après avoir ouvert vos esprits et vous êtes imbibés de vapeurs mythologiques, vous poserez votre brique dans le légendaire local, et participerez à faire naître une prochaine légende !

Une visite hors des sentiers battus idéale pour les esprits curieux ! Infos pratiques :

Départ place Jean Jaurès

Durée 1h30 env.

5 personnes maximum, masque obligatoire

À partir de 10 ans

Le guide fournit du gel hydroalcoolique

taliesin.contact@gmail.com +33 7 49 48 96 31 https://www.taliesin-tourisme.com/

