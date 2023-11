Protomartyr LE ROCKSTORE, 16 novembre 2023, MONTPELLIER.

Protomartyr LE ROCKSTORE. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 19:30 (2023-11-11 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

le rockstore lic L-R–8695 presente Il y a de la noirceur dans la poésie d’Ultimate Success Today, le cinquième album de Protomartyr. Le thème de la fin des temps, et surtout de l’existence humaine, rappelle « The Road » de Cormac McCarthy. La première chanson, ‘Day Without End’, donne le ton à l’ensemble de l’album. « This is the dawning of the day without end / when fear steps into light”. La musique ici sonne délicate, aérienne et en même temps portée par la partie de batterie insistante, légère et métallique d’Alex Leonard et par la ligne de basse ponctuée de Scott Davidson. Il y a les contributions exquises et subtiles des autres instruments qui rehaussent toujours la guitare, au lieu de la combattre. Ils aident à créer un mur de son harmonieux. C’était intentionnel. Greg Ahee voulait utiliser d’autres textures que les pédales, et la qualité de bourdon de certains de ces instruments colore la guitare et l’ensemble du son d’un paysage chaud, riche en réverbération. Protomartyr

Votre billet est ici

LE ROCKSTORE MONTPELLIER 20 rue de Verdun Hérault

