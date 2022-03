Dimoné en concert à Montpellier Le Jam de Montpellier, 1 avril 2022 20:30, Montpellier.

1 et 2 avril Sur place Tarif normal : 15€ – tarif réduit : 12€ (hors frais de location éventuels) https://www.seetickets.com/fr/search?q=dimon%C3%A9+montpellier

Dimoné en duo piano/voix avec JC Sirven à Montpellier

Après 5 albums et 1 EP, Dimoné bouscule joyeusement les styles en négociant cette fois-ci un piano-voix.

Oui, un piano-voix cette forme si redoutée qui lui a plutôt donné envie de fuir les salons où siégeait ce meuble bourgeois, ce meuble à qui il a préféré l’envie de se dire à la guitare électrique, elle, correspondant à ses aspirations remuantes et remuées. Oui un piano voix pour de l’épure, de l’aventure et des retrouvailles avec Jean Chris Sirven sur de nouvelles chansons et de nouveaux textes en plus de revisiter son répertoire qu’il déplumera et auquel il griffera le bec.

01 avril – 20h30 DIMONÉ PIANO/VOIX AVEC JC SIRVEN

1ère partie : MARION DIAQUES

Billetterie > bit.ly/DIMONE-0104

02 avril – 20h30 DIMONÉ PIANO/VOIX AVEC JC SIRVEN

1ère partie : SIMON DE CÉRET

Billetterie > bit.ly/DIMONE-0204

http://dimonelesite.com/

Le Jam de Montpellier 100 Rue Ferdinand de Lesseps 34070 Montpellier 34060 Montpellier Prés d’Arènes Hérault

vendredi 1er avril – 20h30 à 22h00

samedi 2 avril – 20h30 à 22h00