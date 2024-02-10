Festival International Vive la Magie 16ieme Edition LE CORUM (BERLIOZ), 10 février 2024, MONTPELLIER.

Festival International Vive la Magie 16ieme Edition LE CORUM (BERLIOZ). Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 17:00 (2024-02-10 au ). Tarif : 45.0 à 67.0 euros.

LE CARRE MAGIQUE (L. 2-1039853/3-1039854) PRESENTE : ce spectacle. Réservations PMR : 07 49 25 69 39

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LE CORUM (BERLIOZ) MONTPELLIER Esplanade Ch. de Gaulle Hérault

45.0
EUR45.0.

Votre billet est ici