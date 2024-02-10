Festival International Vive la Magie 16ieme Edition LE CORUM (BERLIOZ) MONTPELLIER
Festival International Vive la Magie 16ieme Edition LE CORUM (BERLIOZ), 10 février 2024, MONTPELLIER.
Festival International Vive la Magie 16ieme Edition LE CORUM (BERLIOZ). Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 17:00 (2024-02-10 au ). Tarif : 45.0 à 67.0 euros.
LE CARRE MAGIQUE (L. 2-1039853/3-1039854) PRESENTE : ce spectacle. Réservations PMR : 07 49 25 69 39
LE CORUM (BERLIOZ) MONTPELLIER Esplanade Ch. de Gaulle Hérault
45.0
EUR45.0.