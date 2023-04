Patrick Timsit – Adieu… peut-être. Merci…c’est sûr LE CORUM (BERLIOZ), 22 décembre 2023, MONTPELLIER.

Patrick Timsit – Adieu… peut-être. Merci…c’est sûr LE CORUM (BERLIOZ). Un spectacle à la date du 2023-12-22 à 20:30 (2023-12-20 au ). Tarif : 25.0 à 51.0 euros.

ADAM CONCERTS (L-R-21-10707/10412) PRESENTE EN ACCORD AVEC LA PETITE MANHATTAN ET GILBERT COULLIER PRODUCTIONS CE SPECTACLE PATRICK TIMSIT ADIEU… PEUT-ÊTRE. MERCI… C’EST SÛR. « Adieu… peut-être. Merci…c’est sûr. » Un spectacle d’adieu. Plutôt que de quitter mon public par sms, j’ai préféré le faire avec un spectacle. 35 ans qu’on se fréquente, c’était la moindre des choses. Au départ, j’ai pensé faire un best of de mes sketchs, pensant que mon public serait heureux de les entendre, et moi ravi de les jouer. Ensuite je me suis dit « il faudrait faire 2 ou 3 choses nouvelles… mais comme je suis gourmand, j’en ai rajouté… et de petites choses nouvelles en petites choses nouvelles : ça a donné un nouveau spectacle. Faire un dernier show pour dire adieu à son public, visiblement, c’est très inspirant. Et comme c’est le dernier, moi qui étais un peu timide dans les spectacles précédents, forcément, je me suis un peu lâché… Mes adieux sont vrais. Mais je n’ai qu’une envie, c’est qu’en sortant de la salle… personne ne me croie ! Dix bonnes raisons d’arrêter et puis s’en va. Adieu… peut-être. Mais… Merci… c’est sûr Auteurs : Jean-François Halin, Patrick Timsit Mise en scène : Etienne de Balasy Création lumière : Xavier Maingon Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 0491609915 Patrick Timsit

Votre billet est ici

LE CORUM (BERLIOZ) MONTPELLIER Esplanade Ch. de Gaulle Hérault

25.0

EUR25.0.

Votre billet est ici