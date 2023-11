La Magie des Loustiks 3-6 Ans Le Corum, 11 février 2024, MONTPELLIER.

Le Carré Magique (L2-1087348/3-1087349) présente ce spectacle. L’édition 2024 du festival Vive la magie propose différentes approchent de l’art Magique avec des programmations adaptées à différents publics : • des grands galas « prestiges », d’1h45 pour toute la famille • des ateliers de magie , pour les 7-10 ans ; une heure quinze avec un magicien pour apprendre les secrets de quelques tours de magie ! • Un spectacle spécialement conçu pour les 3-6 ans avec la découverte d’une magie douce et poétique, une magie toute en délicatesse le dimanche 12 février salle Einstein à 11h00 et 16h00 Le spectacle » la nuit magique d’;Anaël »Comment Anaël est devenu adulte au milieu de cette nuit étoilée… En effet, il s’est produit quelque chose d’incroyable. Hier soir, alors qu’;il s’;endormait petit garçon, après avoir mangé un bol de soupe, voici que, au beau milieu de la nuit…Les enfants vont devoir l’;aider à trouver la solution pour qu’;il retrouve ses 7 ans. Un spectacle ludique et interactif : l’;enfant devient acteur et découvre un magicien poète qui allie l’illusion, la ventriloquie et le mime avec humour et poésie. À partir de 3 ans. Durée : 55 min Placement libre. Réservations PMR : 06 22 73 72 12

Le Corum MONTPELLIER Place Charles de Gaulle Hérault

