MONTPELLIER LE CENTRE HISTORIQUE – L’ESSENTIELLE Montpellier, 9 mars 2022, Montpellier.

MONTPELLIER LE CENTRE HISTORIQUE – L’ESSENTIELLE Montpellier

2022-03-09 – 2022-03-09

Montpellier Hérault

Optez pour une découverte du centre historique avec notre visite de 2h (dispositifs et mesures sanitaires prises pour des visites en toute sécurité).

Revivez l’essor prodigieux et le destin exceptionnel que Montpellier s’est forgé au cours des siècles.

Un voyage de mille ans au fil des ruelles du centre historique pour vous faire vivre l’ambiance si particulière de l’Ecusson.

Mesures sanitaires prises :

– Pass sanitaire requis

– Capacité max des groupes : 20

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Parcours proposés essentiellement en extérieur

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) OBLIGATOIRE POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

– Accès à l’Arc de Triomphe pendant les visites Essentielles : distribution de gel hydro alcoolique sur site (à l’entrée et en haut de l’arc avant la descente) + traçage au sol de distanciations sur la terrasse.

(accès au Mikvé momentanément suspendu).

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME PLACE DE LA COMÉDIE

Durée : 2h – 14h30-16h30

Optez pour une découverte du centre historique avec notre visite de 2h (dispositifs et mesures sanitaires prises pour des visites en toute sécurité).

Optez pour une découverte du centre historique avec notre visite de 2h (dispositifs et mesures sanitaires prises pour des visites en toute sécurité).

Revivez l’essor prodigieux et le destin exceptionnel que Montpellier s’est forgé au cours des siècles.

Un voyage de mille ans au fil des ruelles du centre historique pour vous faire vivre l’ambiance si particulière de l’Ecusson.

Mesures sanitaires prises :

– Pass sanitaire requis

– Capacité max des groupes : 20

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Parcours proposés essentiellement en extérieur

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) OBLIGATOIRE POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

– Accès à l’Arc de Triomphe pendant les visites Essentielles : distribution de gel hydro alcoolique sur site (à l’entrée et en haut de l’arc avant la descente) + traçage au sol de distanciations sur la terrasse.

(accès au Mikvé momentanément suspendu).

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME PLACE DE LA COMÉDIE

Durée : 2h – 14h30-16h30

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-01-04 par