Herault Optez pour une découverte du centre historique avec notre visite de 2h Revivez l’essor prodigieux et le destin exceptionnel que Montpellier s’est forgé au cours des siècles.

Un voyage de mille ans au fil des ruelles du centre historique pour vous faire vivre l’ambiance si particulière de l’Ecusson. La visite inclut la découverte de l’arc de triomphe, du mikvé (bain rituel juif médiéval) et une cour d’hôtel particulier. RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME PLACE DE LA COMÉDIE

RDV DEVANT L'OFFICE DE TOURISME PLACE DE LA COMÉDIE

Durée : 2h

