Laurent Barat Ecran Total KAWA THEATRE, 9 mars 2024, MONTPELLIER.

Le Kawa Théâtre en accord avec Directo Productions présente N’éteignez surtout pas vos téléphones pendant le spectacle, de toute façon celui de Laurent Barat restera allumé au cas où… Car nous sommes tous devenus dépendants aux écrans ! Lui le premier ! Dans son nouveau spectacle, mélange de Stand up et de jeu de comédien, l’humoriste, chroniqueur sur Europe 1, explore cette dépendance avec son sens inné de la vanne et de l »improvisation ! Sujets d’actualité, casting de l’émission « Marié au premier regard » et même des thèmes plus délicats pouvant provoquer la colère des haters, préparez votre écran total, ça risque de chauffer ! Le Saviez-vous ? Première partie de Gad Elmaleh, passé par TPMP et le Jamel Comedy Club, Laurent a été chroniqueur d’Anne Roumanoff pendant 3 saisons sur Europe 1. Il assure depuis le début de la saison, une revue de presse internationale, dans l’émission « C’est arrivé près de chez vous » animée par Bérénice Bourgueuil et a récemment été nommé « Coup de coeur » de l’émission « Les 50 humoristes préférés des Français » sur France 2. LAURENT BARAT

KAWA THEATRE MONTPELLIER 18, rue fouques Hérault

28.0

EUR28.0.

