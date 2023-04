Edouard Deloignon « Grandira Plus Tard » KAWA THEATRE MONTPELLIER Catégories d’Évènement: Hérault

Edouard Deloignon « Grandira Plus Tard » KAWA THEATRE, 14 octobre 2023, MONTPELLIER. Edouard Deloignon « Grandira Plus Tard » KAWA THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-10-14 à 21:00 (2023-04-05 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros. SB Company (2-1049487) présente ce spectacle. Ancien basketteur, ancien animateur Club Med, ancien du Cours Florent ! Edouard a eu mille vies ! Et il a plein de choses à vous raconter de ses jeunes années en Normandie aux planches du Jamel Comedy Club !Préparez-vous à une bonne dose d’énergie, d’improvisation et d’anecdotes croustrillantes sur la vie de ce jeune humoriste plein d’avenir.-Prix du public festival Nord de rire-Prix du public Rire en Seine-Vainqueur Dracomedy Club-Vainqueur Comedy Mouv-Prix du public Mondeville sur rire-Prix du Public et du Jury au Festival de Plougastel. Edouard Deloignon Grandira Plus Tard Votre billet est ici KAWA THEATRE MONTPELLIER 18, rue fouques Hérault 28.0

