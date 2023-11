Martin Koums & Afrobeat Color Band JAM, 25 novembre 2023, MONTPELLIER.

Martin Koums & Afrobeat Color Band JAM. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 21:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Gratuit pour les moins de 13 an(s) MARTIN KOUMS & AFROBEAT COLOR L’afrobeat est un genre musical issu d’un mélange de musique traditionnelle nigériane, de jazz, de highlife, de funk et de chant, popularisé en Afrique dans les années 70. Dans ce sillage, Martin Koums, artiste camerounais, s’inspire de ces sonorités venues d’Afrique, tout en explorant les univers du gospel et du jazz, en passant par l’afro jazz et le reggae. Il a à cœur d’exalter leurs racines afin de proposer des formules musicales toujours plus audacieuses et ouvertes sur le monde, sans jamais oublier l’importance de la tradition et de sa transmission. Line-Up : Martin Koums : Guitare, Chant Emmanuel Beer : Orgue Sega Seck : Batterie Bénilde Foko : Basse Alain Cahuzac : Guitares Thomas Vahlé : Sax + invités… Martin Koums Martin Koums

Votre billet est ici

JAM MONTPELLIER 100, RUE F. DE LESSEPS Hérault

15.0

EUR15.0.

