Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant dans 36 domaines de l’Hérault Hérault, 4 juin 2022 09:30, Montpellier. 4 – 6 juin Sur place Entrée libre, réservation obligatoire dans certains domaines http://www.piqueniquevigneron34.com Les 4-5-6 juin prochain, venez pique-niquer chez un vigneron indépendant ! 36 domaines vous ouvrent leurs portes pour un moment convivial et authentique ! Dégustations et animations gratuites ! Pique-nique chez le Vigneron Indépendant® Comme une aire de pique-nique dans les vignes Comme à chaque année depuis 12 ans, le Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant remet le couvert ! Après deux années marquées par le Covid, il revient cette année à sa date habituelle soit le week-end de Pentecôte, les 4-5-6 juin. Préparez-vous à vivre l’ambiance unique d’un pique-nique au cœur du vignoble héraultais, dans l’un ou plusieurs des 36 domaines participant à l’opération ! Pour vous donner un avant-goût de l’été, les Vignerons Indépendants ouvriront leur domaine et offriront des coins pique-nique hors du commun aux amateurs de plaisirs gustatifs, de plein air, de patrimoine et de moments conviviaux. Il s’agit d’un concept simple qui fait recette chaque année : muni de leur panier-repas (ou profitant parfois d’une petite restauration sur place), les visiteurs sont invités à venir savourer un moment authentiquement vigneron au sein des différents domaines inscrits à l’opération. Parfois, un barbecue est mis à disposition pour le plaisir de faire quelques grillades. Des animations ludiques et originales, pour tous les âges et tous les goûts ! Comme à l’habitude, sera proposée la dégustation gratuite des vins qui ensuite pourront, selon les envies, s’accorder avec le repas de chacun. De nombreuses animations, le plus souvent gratuites ou à tarif très abordable, permettront une découverte originale du vignoble et des domaines. Pendant les trois jours du week-end de la Pentecôte, se succèderont visites de cave, présentation des vins, explications des méthodes culturales, visites des vignes en compagnie des vignerons. Selon les domaines, on pourra également assister à des moments musicaux, une démonstration du métier de manadier, participer à des parties de pétanque, jouer du piano dans les vignes, siester sous les oliviers, cheminer parmi les cépages tout en dégustant les cuvées, bénéficier de points de vue inédits sur le vignoble, etc. Pour connaître les détails des programmes de chaque domaine inscrit, consultez www.piqueniquevigneron34.com. Le site est régulièrement mis à jour avec de nouvelles propositions de domaines. Rendez-vous est donc pris avec les vignerons indépendants qui vous accueilleront en toute convivialité pour le simple plaisir de vous raconter leur(s) passion(s) et leur(s) histoire(s). Hérault Hérault 34000 34000 Montpellier Port Marianne Hérault samedi 4 juin – 09h30 à 21h00

dimanche 5 juin – 09h30 à 21h00

lundi 6 juin – 09h30 à 20h00

