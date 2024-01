CANDLELIGHT : HOMMAGE À HANS ZIMMER Montpellier, samedi 24 février 2024.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 19:30:00

fin : 2024-02-24 20:30:00

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight : Hommage à Hans Zimmer au Le Corum !

Programme

Pirates des Caraïbes – He’s a Pirate

Pirates des Caraïbes – Suite

Gladiator – Now We Are Free

Le Dernier Samourai – Red Warrior

Dune – Medley

Top Gun – Maverick

Sherlock Holmes – Discombobulate

Le Roi Lion – This Land

Batman Medley

Wonder Woman

Dunkerque – Supermarine

Inception Medley – Dream Is Collapsing

Inception Medley – Time

Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée

EUR.

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-05 par OT MONTPELLIER