CANDLELIGHT : HOMMAGE À QUEEN Montpellier, samedi 24 février 2024.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 21:30:00

fin : 2024-02-24 22:30:00

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight : Hommage à Queen au Le Corum !

Programme

I Want to Break Free

We Will Rock You

Somebody to Love

Don’t Stop Me Now

Killer Queen

Crazy Little Thing Called Love

Who Wants to Live Forever

Bohemian Rhapsody

Love of My Life

Under Pressure

We Are The Champions

Another One Bites The Dust

Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



