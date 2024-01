LES DIMANCHES DU PEYROU Montpellier, dimanche 31 mars 2024.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 07:30:00

fin : 2024-03-31 14:00:00

Les chineuses et chineurs de Montpellier et sa région ont un nouveau rendez-vous tous les dimanches, dès 7h30.

Près de cinquante marchands vous attendent sur la place royale du Peyrou, de 7h30 à 15h30 et vous proposent des pièces de qualité (objets, meubles, bibelots, oeuvres d’art, livres anciens) dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Tous les dimanches, restauration légère sur place

Les Dimanches du Peyrou, ce sont également des journées thématiques exceptionnelles, de 7h30 à 17h30 avec plus de soixante-dix exposants !

ATTENTION : Le traditionnel rendez-vous des chineurs du dimanche change d’emplacement en octobre et jusqu’au 15 janvier 2024

À compter du dimanche 1er octobre, la brocante du Peyrou (la manifestation fête ses onze ans ce mois-ci) prend un nouveau départ en déménageant vers la charmante promenade des Arceaux. Les amateurs de trésors cachés, d’objets anciens et d’antiquités seront ravis de cette nouvelle adresse. Désormais, la brocante du Peyrou accueillera les chineurs tous les dimanches de 7 h 30 à 15 h 30.

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



