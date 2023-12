SOIRÉE NOUVEL AN L’ATELIER DU PETIT JARDIN Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier SOIRÉE NOUVEL AN L’ATELIER DU PETIT JARDIN Montpellier, 31 décembre 2023, Montpellier. Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31 L’Atelier du Petit Jardin annonce avec enthousiasme sa soirée spéciale de réveillon du Nouvel An, mettant à l’honneur la richesse culturelle de l’Amérique latine..

L’Atelier du Petit Jardin annonce avec enthousiasme sa soirée spéciale de réveillon du Nouvel An, mettant à l’honneur la richesse culturelle de l’Amérique latine.

L’Atelier du Petit Jardin annonce avec enthousiasme sa soirée spéciale de réveillon du Nouvel An, mettant à l’honneur la richesse culturelle de l’Amérique latine. Les convives sont invités à un voyage culinaire exceptionnel, explorant les saveurs authentiques de cette région empreinte de diversité gastronomique. Le chef de l’Atelier du Petit Jardin et sa brigade, ont méticuleusement conçu un menu offrant une dégustation immersive de tapas inspirés des traditions culinaires d’Amérique latine En plus de l’aspect culinaire, les danseuses du collectif TropicolorShow enchanteront la soirée avec des performances capturant l’essence artistique de la culture latino-américaine. La piste de danse vibrera au son des musiques entraînantes sélectionnées par le DJ Montpelliérain Franck Heinzmann. La soirée débutera à partir de 20h et invite tous les Montpelliérains à venir découvrir la magnifique culture de l’Amérique Latine à travers une expérience unique EUR. Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-11 par OT MONTPELLIER Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Code postal 34000 Adresse Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville Montpellier Latitude 43.59983 Longitude 3.90131 latitude longitude 43.59983;3.90131

Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/