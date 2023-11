NOËL À ODYSSEUM Montpellier, 25 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

L’Esprit de Noël s’empare de votre Centre Commercial Odysseum du 25 novembre au 23 décembre….

2023-11-25 fin : 2023-12-23 . .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The Spirit of Christmas takes over your Odysseum Shopping Centre from November 25 to December 23?

El Espíritu de la Navidad se apodera de tu centro comercial Odysseum del 25 de noviembre al 23 de diciembre?

Die Weihnachtsstimmung hält Einzug in Ihrem Einkaufszentrum Odysseum vom 25. November bis zum 23. Dezember?

Mise à jour le 2023-11-23 par OT MONTPELLIER