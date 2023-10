CANDLELIGHT ORCHESTRE : HOMMAGE À QUEEN Montpellier, 5 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Orchestre : Hommage à Queen à Montpellier !.

2023-11-05 21:30:00 fin : 2023-11-05 20:30:00. EUR.

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight Orchestre: Hommage à Queen concert in Montpellier!

Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos escenarios iluminados por velas. ¡Compre sus entradas ahora para este concierto de la Candlelight Orchestre: Hommage à Queen en Montpellier!

Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen, kerzenbeleuchteten Orten. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für das Candlelight Orchester: Hommage an Queen Konzert in Montpellier!

Mise à jour le 2023-10-02 par OT MONTPELLIER