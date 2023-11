LE FESTIVAL DE L’ÉVEIL DES TOUT-PETITS Montpellier, 30 octobre 2023, Montpellier.

Du 30 octobre au 30 novembre, la deuxième édition du Festival de l’Éveil des tout-petits mettra à l’honneur la culture sous toutes ses formes. Initié par le Pôle Petite Enfance de la Ville de Montpellier, ce festival offre aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs familles une vaste programmation de temps ludiques autour de l’éveil artistique et culturel..

From October 30 to November 30, the second edition of the Festival de l?Éveil des tout-petits will celebrate culture in all its forms. Initiated by the Pôle Petite Enfance of the City of Montpellier, this festival offers children aged 0 to 6 and their families a vast program of playful moments around artistic and cultural awakening.

Del 30 de octubre al 30 de noviembre, la segunda edición del Festival de l’Éveil des tout-petits celebra la cultura en todas sus formas. Iniciado por el Centro de Primera Infancia de la Ciudad de Montpellier, el festival ofrece a los niños de 0 a 6 años y a sus familias una amplia gama de actividades lúdicas basadas en el despertar artístico y cultural.

Vom 30. Oktober bis 30. November findet zum zweiten Mal das Festival de l’Éveil des tout-petits statt, bei dem die Kultur in all ihren Formen gefeiert wird. Das vom Pôle Petite Enfance der Stadt Montpellier initiierte Festival bietet Kindern von 0 bis 6 Jahren und ihren Familien ein umfangreiches Programm mit spielerischen Aktivitäten rund um die künstlerische und kulturelle Früherziehung.

