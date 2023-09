ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ Montpellier, 27 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Port Marianne est le cadre idéal pour un précis d’architecture au coeur de la forêt urbaine. Depuis le RBC Design Center, temple du design signé J. Nouvel, découvrez le Nuage de P. Starck puis le miroir d’eau. Traversez la Rambla pour observer La Mantilla de J.Ferrier, clin d’oeil aux belles de Castille et le pont André Levy, réalisé tout en finesse par R. Ricciotti..

2023-10-27 15:00:00 fin : 2023-10-27 12:00:00. EUR.

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Port Marianne is the ideal setting for an architectural precision in the heart of the urban forest. From the RBC Design Center, a temple of design by J. Nouvel, discover the Cloud by P. Starck and then the water mirror. Cross the Rambla to observe La Mantilla by J. Ferrier, a nod to the beauties of Castile and the André Levy Bridge, designed by R. Ricciotti.

Port Marianne es el escenario ideal para un précis arquitectónico en el corazón del bosque urbano. Desde el Centro de Diseño RBC, un templo del diseño firmado por J. Nouvel, descubra el Nuage de P. Starck y el espejo de agua. Cruce la Rambla para ver La Mantilla de J. Ferrier, un guiño a las bellas de Castilla, y el puente André Levy, diseñado con gran delicadeza por R. Ricciotti.

Port Marianne ist der ideale Rahmen für eine architektonische Präzision im Herzen des Stadtwaldes. Vom RBC Design Center aus, dem Designtempel von J. Nouvel, können Sie die Nuage von P. Starck und den Wasserspiegel entdecken. Überqueren Sie die Rambla, um La Mantilla von J. Ferrier zu sehen, eine Anspielung auf die Schönen von Kastilien, und die André-Levy-Brücke, die von R. Ricciotti mit viel Feingefühl gestaltet wurde.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT MONTPELLIER