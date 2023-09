FUTURAPOLIS SANTÉ 2023 Montpellier, 13 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La 7ème édition de Futurapolis Santé vous donne rendez-vous les 13 et 14 octobre 2023 à l’Opéra Comédie pour des ateliers et conférences autour du thème « Cancer, longévité, sport : repousser les limites ». Entrée libre sur inscription..

2023-10-13 fin : 2023-10-14 . .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The 7th edition of Futurapolis Santé will be held on October 13 and 14, 2023 at the Opéra Comédie for workshops and conferences on the theme of « Cancer, longevity, sport: pushing back the limits ». Free admission upon registration.

La 7ª edición de Futurapolis Santé se celebrará los días 13 y 14 de octubre de 2023 en la Ópera Comédie para celebrar talleres y conferencias sobre el tema « Cáncer, longevidad, deporte: superando los límites ». Entrada gratuita previa inscripción.

Die 7. Ausgabe von Futurapolis Santé lädt Sie am 13. und 14. Oktober 2023 in die Opéra Comédie zu Workshops und Konferenzen rund um das Thema « Krebs, Langlebigkeit, Sport: die Grenzen verschieben » ein. Freier Eintritt nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT MONTPELLIER