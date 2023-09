9 HEURES 44 Montpellier, 4 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Gabrielle Martin est une trentenaire qui a oublié ses rêves depuis un bon moment et vit une existence solitaire. Mais tout va basculer le jour où elle reçoit, à 9 heures 44, un appel de son médecin qui lui annonce qu’elle est atteinte d’un cancer..

2023-10-04 20:30:00

Montpellier, Hérault, Occitanie



Gabrielle Martin is a thirty-something woman who has long since forgotten her dreams and lives a solitary existence. But everything changes when, at 9:44 a.m., she receives a call from her doctor telling her that she has cancer.

Gabrielle Martin es una treintañera que hace tiempo que ha olvidado sus sueños y vive una existencia solitaria. Pero todo cambia cuando, a las 9.44 de la mañana, recibe una llamada de su médico diciéndole que tiene cáncer.

Gabrielle Martin ist eine Frau in den Dreißigern, die ihre Träume schon lange vergessen hat und ein einsames Leben führt. Doch alles ändert sich, als sie um 9.44 Uhr einen Anruf von ihrem Arzt erhält, der ihr mitteilt, dass sie an Krebs erkrankt ist.

