TRIO ARCADIS – LES OISEAUX FANTASTIQUES Esplanade Charles De Gaulle, 28 juillet 2023, Montpellier.

Concert jeune public dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier !.

2023-07-28 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-28 18:00:00. EUR.

Esplanade Charles De Gaulle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Concert for young audiences as part of the Radio France Occitanie Montpellier Festival!

¡Concierto para el público joven en el marco del Festival Radio France Occitanie Montpellier!

Konzert für junges Publikum im Rahmen des Festivals Radio France Occitanie Montpellier!

