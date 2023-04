EXPOSITION – NEO RAUCH LE SONGE DE LA RAISON 13 rue de la république, 8 juillet 2023, Montpellier.

Ne manquez pas la prochaine exposition du MO.CO. « Neo Rauch Le Songe de la raison » du 08 juillet au 15 octobre 2023 !.

2023-07-08 à ; fin : 2023-10-15 . EUR.

13 rue de la république

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Don’t miss the MO.CO’s next exhibition. « Neo Rauch The Dream of Reason » from July 08 to October 15, 2023!

No te pierdas la próxima exposición del MO.CO. ¡ »Neo Rauch El sueño de la razón » del 08 de julio al 15 de octubre de 2023!

Verpassen Sie nicht die nächste Ausstellung des MO.CO. « Neo Rauch Der Traum der Vernunft » vom 08. Juli bis 15. Oktober 2023!

