EXPOSITION -ANA MENDIETA AUX COMMENCEMENTS 14 Rue de l’École de Pharmacie, 3 juin 2023, Montpellier.

Ne manquez pas la prochaine exposition du MO.CO. « Ana Mendieta – Aux commencements » du 03 juin au 10 septembre 2023 !.

2023-06-03 à ; fin : 2023-09-10 . .

14 Rue de l’École de Pharmacie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Don’t miss the next MO.CO exhibition. « Ana Mendieta – At the Beginning » from June 03 to September 10, 2023!

No te pierdas la próxima exposición del MO.CO. ¡ »Ana Mendieta – Al principio » del 03 de junio al 10 de septiembre de 2023!

Verpassen Sie nicht die nächste Ausstellung des MO.CO. « Ana Mendieta – Aux commenments » vom 03. Juni bis 10. September 2023!

Mise à jour le 2023-04-21 par OT MONTPELLIER