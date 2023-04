« RIVAGES INSULAIRES » JEAN PIERSON 3, rue de l’Ancien Courrier, 25 mai 2023, Montpellier.

Jean Pierson est l’invité d’honneur des beaux jours à la galerie.

Nous sommes embarqués dans des petits coins de paradis inspirés d’escapades sardes et canariennes..

3, rue de l’Ancien Courrier

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Jean Pierson is the guest of honor of the beautiful days at the gallery.

We are embarked in small corners of paradise inspired by Sardinian and Canarian escapades.

Jean Pierson es la invitada de honor de estas bellas jornadas en la galería.

Nos lleva de viaje a pequeños rincones del paraíso inspirados en escapadas sardas y canarias.

Jean Pierson ist der Ehrengast der schönen Tage in der Galerie.

Wir werden in kleine paradiesische Ecken entführt, die von sardischen und kanarischen Ausflügen inspiriert sind.

